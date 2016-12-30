Песков предупредил США о дискомфорте от ответных санкций РФ

Москва, 30 декабря. Реакция на принципах взаимности со стороны РФ приведет к тому, что США будет причинен дискомфорт, предостерег официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Песков пообещал, что в ответ на введение новых антироссийских санкций будут приняты ответные меры, при этом их русло определит лично президент Путин. Пока в Кремле не уточняют, что именно это будут за санкции, а также не называют сроков их введения, отмечая, что спешить некуда.