Кремль считает санкции США незаконными с точки зрения международного права

Москва, 29 декабря. Россия сожалеет о решении США и лично президента Барака Обамы ввести санкции против российских дипломатов, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков подчеркнул, что РФ сожалеет о решении администрации США и лично Обамы. В данный момент российские власти изучают заявления и опубликованную информацию.

«Как и говорили раньше, мы считаем подобные решения и подобные санкции необоснованными, незаконными с точки зрения международного права», — добавил представитель Кремля.

В четверг Барак Обама назвал «сотрудниками разведки» 35 российских дипломатов. В ближайшее время они будут высланы из Вашингтона и Сан-Франциско.

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