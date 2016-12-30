Ученые рассказали, чем полезно плавание в океане

Нью-Йорк, 29 декабря. Группа американских ученых провела множество исследований, после которых пришла к выводу, что, оказывается, для человека плавание в океане намного полезнее, чем в каких-то других разновидностях водоемов. Об этом сообщают местные СМИ.

Кроме того по результатам своих работ специалисты выяснили, что водоем водоему рознь. Так, например, плавать в морских водах намного полезнее, чем в озерных или речных, поскольку вода в морях чище и в ней вряд ли получится получить какую-либо инфекцию.

А вот вода в океане, как выяснили американские ученые, намного чище и богаче минералами, а также она насыщена многими полезными для человеческого организма веществами.

Так, вещества, которые содержатся в воде океана, усиливают иммунитет человека, а также помогают его кожным покровам быстрее обновляться.