Сирия: боевики 24 раза нарушили перемирие в Алеппо и Дамаске

Москва, 29 декабря. За последние сутки было зафиксировано 24 обстрела со стороны вооруженных формирований в Сирии. Все нарушения были отмечены в провинциях Алеппо и Дамаск. Об этом сообщает информационный бюллетень российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

Как сообщает Минобороны России, боевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) в провинции Алеппо обстреляли из минометов кварталы Ашрафия, Дахия аль Асад, а также торговый центр «Кастелло» и школу Хигма.

Российские ВКС, как и ВВС Сирии, не наносили авиаударов по оппозиционным вооруженным формированиям, заявившим о прекращении боевых действий и сообщившим свои координаты в российский или американский центры примирения.