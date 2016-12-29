Кремль пообещал «ответить взаимностью» на антироссийские санкции США

Москва, 29 декабря. Адекватный ответ на антироссийские санкции, введенные США против России в четверг, обязательно последует, однако пока не решено, каким именно он будет. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков сообщил журналистам, что пока не может сказать, каким будет ответ.

«Хотя, как мы знаем, здесь абсолютно безальтернативно действует принцип взаимности. Разумеется будет дан адекватный ответ», — сказал Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что ответ на антироссийские санкции будет сформирован в русле, которое определит сам президент России.

«Разумеется, можем лишь ещё раз выразить сожаления в связи с такими решениями Вашингтона», — добавил Песков.

Ранее стало известно, что американские власти ввели новые санкции против России за якобы кибератаки, совершенные во время предвыборной кампании. Более того, США приняли решение выслать из страны 35 российских дипломатов, а также закрыть два российских диппредставительства.