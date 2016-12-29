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Агония политических трупов: Косачев прокомментировал новые санкции США
Политика

Агония политических трупов: Косачев прокомментировал новые санкции США

Сегодня 23:37
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Агония политических трупов: Косачев прокомментировал новые санкции США

Москва, 29 декабря. Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев назвал ограничительные меры США против дипломатов РФ агонией «политических трупов».

По мнению Косачева, администрация США, чей срок полномочий вскоре подходит к концу, «не имеет ни оснований, ни политических, ни моральных прав для столь резких и разрушительных шагов», направленных против РФ. 

«Прошу прощения за резкость, но других слов не находится — это агония даже не хромых уток, а политических трупов», — подчеркнул сенатор в интервью РИА Новости.

Читайте также: Госдеп США объявил 35 российских дипломатов персонами нон грата

Ранее в четверг стало известно, что Госдепартамент США объявил персонами нон грата 35 российских дипломатов.

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Алексей Громов
#константин косачев
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Сирия: боевики 24 раза нарушили перемирие в Алеппо и Дамаске
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