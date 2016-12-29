Агония политических трупов: Косачев прокомментировал новые санкции США

Москва, 29 декабря. Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев назвал ограничительные меры США против дипломатов РФ агонией «политических трупов».

По мнению Косачева, администрация США, чей срок полномочий вскоре подходит к концу, «не имеет ни оснований, ни политических, ни моральных прав для столь резких и разрушительных шагов», направленных против РФ.

«Прошу прощения за резкость, но других слов не находится — это агония даже не хромых уток, а политических трупов», — подчеркнул сенатор в интервью РИА Новости.

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