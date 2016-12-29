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Сирия: «Ахрар аш-Шам» отказалась соблюдать соглашение о прекращении огня
Весь мир

Сирия: «Ахрар аш-Шам» отказалась соблюдать соглашение о прекращении огня

Сегодня 23:36
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Сирия: «Ахрар аш-Шам» отказалась соблюдать соглашение о прекращении огня

Москва, 29 декабря. Оппозиционная сирийская группировка «Ахрар аш-Шам» заявила, что не подписывала соглашение о прекращении огня. По ее словам, у нее имеются замечания к предложенному соглашению.

Ранее министерство обороны России опубликовало  перечень группировок в Сирии, которые поддержали режим перемирия, объявленный с полночи 30 декабря. «Ахрар аш-Шам» присутствует в этом списке.

Напомним, что ранее российский президент Владимир Путин и его сирийский коллега Башар Асад провели телефонный разговор, в котором обсудили условия намеченного перемирия в Сирии.

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Антон Зарубин
#сирия #ахрар аш-шам
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Сирия: боевики 24 раза нарушили перемирие в Алеппо и Дамаске
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