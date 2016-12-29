Ирак: коалиция США запустила ракету по парковке больницы в Мосуле

Вашингтон, 29 декабря. Международная коалиция, возглавляемая США, нанесла авиаудар по парковке больничного комплекса в Мосуле, который мог привести к жертвам среди мирного населения, сообщила пресс-служба Центрального командования Вооруженных сил США, в сферу ответственности которого входит в том числе Ближний Восток.

В сообщении говорится, что в четверг во время операции по освобождению Мосула силы коалиции нанесли авиаудар по фургону с боевиками террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).

По данным пресс-службы, перед этим боевики применили противотанковый гранатомет, который погрузили в автомобиль и уехали. Коалиция нанесла удар по фургону, однако позднее выяснилось, что тот «находился на территории парковки больничного комплекса».

В сообщении Центрального командования отмечается, что подобная атака «могла привести к возможным жертвам среди гражданского населения».