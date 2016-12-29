Путин подписал закон, ограничивающий порядок применения силы сотрудниками ФСИН

Москва, 29 декабря. Российский президент Владимир Путин подписал переработанный закон о порядке применения силы и других мер воздействия к заключенным. Новый документ смягчает порядок применения физической силы к заключенным.

Новый закон однозначно определяет, в каких случаях сотрудники ФСИН имеют право применять физическую силу, спецсредства или огнестрельное оружие. Так, согласно обновленному закону, правоохранители не могут применять к заключенными силу за нарушение режима.

Также закон требует от сотрудников пенитенциарных заведений фиксировать все случаи применения силы к заключенным на видео или аудио, а потом незамедлительно сообщать своему начальству.