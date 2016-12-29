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ДНР: Басурин поднял на смех заявления Киева об «отраженной атаке» под Ясиноватой
Новороссия

ДНР: Басурин поднял на смех заявления Киева об «отраженной атаке» под Ясиноватой

Сегодня 23:14
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ДНР: Басурин поднял на смех заявления Киева об «отраженной атаке» под Ясиноватой

Донецк, 29 декабря. Командование ДНР опровергло сообщения украинских СМИ о якобы имевшей место атаке сил республики в окрестностях Ясиноватой. 

Как заявил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин, Киев через подконтрольные СМИ заявил об успешно отраженной атаке, якобы имевшей место со стороны Вооруженных сил ДНР. 

«Но если атаковали мы, то каким образом в районе наших позиций был обнаружен труп военнослужащего ВСУ?» — заявил Басурин.

Как сообщил Басурин, накануне диверсионно-разведывательная группа ВСУ пыталась прорвать позиции ополченцев в районе поселка Крутая Балка. Однако атака провалилась: трое киевских силовиков подорвались на минном поле, остальные бежали. Еще четверо военнослужащих получили ранения.

Как подчеркнул замкомандующего, имел место «факт нарушения Минских соглашений и очередной вооруженной провокации со стороны украинских силовиков», сообщает Донецкое агентство новостей.

Отметим, 23 декабря Киев заявил о том, что батальон «Донбасс-Украина» захватил поселок Новолуганское, расположенный на дебальцевском участке фронта. Позднее представители ДНР сообщили, что Новолуганское располагалось в «нейтральной зоне». Командование выразило мнение, что захватом поселка, где не было позиций ДНР и ЛНР, киевские войска пытались поднять боевой дух и оправдаться после провальных попыток развязать наступление в районе Дебальцево. 

комментарии
Олеся Волкова
#эдуард басурин
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