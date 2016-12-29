Госдума РФ назвала новые антироссийские санкции «агонией команды Обамы»

Москва, 29 декабря. Решение американских властей о закрытии российских диппредставительств и высылке дипломатов напоминает агонию команды уходящего президента Барака Обамы. С таким мнением выступил зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

В Госдуме признали, что новости о высылке российских дипломатов являются тревожными.

«Это все напоминает некую агонию команды Обамы, которая пытается создать трудности для выстраивания отношений нашего руководства с новой администрацией США, с Трампом», — сказал Чепа РИА Новости.

Ранее стало известно, что власти США приняли решение о высылке из страны 35 российских депутатов, закрытии российских диппредставительств в Вашингтоне и Сан-Франциско, а также ввели новые санкции из-за приписываемых России «хакерских атак» во время выборов.