Это только начало: Белый дом не ограничится высылкой дипломатов РФ из США

Вашингтон, 29 декабря. Администрация президента США Барака Обамы подчеркнула, что высылка российских дипломатов из США и закрытия двух дипломатических представительств – это еще «не весь ответ» России.

Как сообщает официальный сайт Белого дома, в ближайшее время администрация США предоставит Конгрессу свой доклад под названием «О вмешательстве РФ в выборы». Из сообщения следует, что меры, ранее принятые Вашингтоном в отношении российских дипломатов, не являются полным ответом на «агрессивную деятельность России».

Ранее госсекретарь США Джон Керри снова обвинил Россию в том, что та, якобы, организовала кибератаки, которые могли повлиять на исход выборов в США.