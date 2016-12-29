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Политика
Это только начало: Белый дом не ограничится высылкой дипломатов РФ из США

Это только начало: Белый дом не ограничится высылкой дипломатов РФ из США

22:59  29 Декабря 2016
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Это только начало: Белый дом не ограничится высылкой дипломатов РФ из США

Вашингтон, 29 декабря. Администрация президента США Барака Обамы подчеркнула, что высылка российских дипломатов из США и закрытия двух дипломатических представительств – это еще «не весь ответ» России.

Как сообщает официальный сайт Белого дома, в ближайшее время администрация США предоставит Конгрессу свой доклад под названием «О вмешательстве РФ в выборы». Из сообщения следует, что меры, ранее принятые Вашингтоном в отношении российских дипломатов, не являются полным ответом на «агрессивную деятельность России».

Ранее госсекретарь США Джон Керри снова обвинил Россию в том, что та, якобы, организовала кибератаки, которые могли повлиять на исход выборов в США.

#сша #обама
Антон Зарубин
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