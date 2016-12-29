FAN-TV Лента новостей
Власти США закрывают два диппредставительства России
Политика

Власти США закрывают два диппредставительства России

Сегодня 22:41
87

Власти США закрывают два диппредставительства России

Вашингтон, 29 декабря. Два дипломатических представительства России в США будут закрыты, сообщают американские СМИ. По их данным, Белый дом обвинил российскую сторону в том, что та, якобы, использовали эти диппредставительства для разведки.

Доступ российским дипломатам к представительствам будет запрещен уже с двенадцати чесов дня в эту пятницу. Речь идет о диппредставительствах в штатах Мэриленд и Нью-Йорк.  

Напомним, что ранее также стало известно о том, что американские власти высылают из страны 35 дипломатов РФ.

 

комментарии
Антон Зарубин
#россия #сша
Новости партнеров
Эксклюзив

Сирия новости 29 декабря 2016 22.30: в Дамаске ССА ранили 9 человек, в Хомсе идут бои между ИГ и САА

Сегодня 22:30
55

Сирия сегодня: обстрел посольства РФ в Дамаске, Эрдоган обещает бороться с ИГИЛ

Сегодня 20:49
119

Новости Новороссии: ВСУ передали ДНР и ЛНР 15 пленных, шабаш украинских СМИ

Сегодня 20:32
468

Сирия: «Армия ислама» нанесла удар по школе в Дамаске

Сегодня 19:56
137

Шойгу принял верное решение: в Совфеде прокомментировали перемирие в Сирии

Сегодня 19:41
158
Показать еще
Прямая трансляция

По Дворцовой ходят великаны, киногерои и красотки стюардессы: световое шоу в Питере. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Власти США закрывают два диппредставительства России

22:41

Обама назвал новые антироссийские санкции «необходимым и адекватным ответом»

22:39

Ученые объяснили, почему толстые люди меньше двигаются

22:34

США ввели новые антироссийские санкции из-за «кибератак»

22:31

Сирия новости 29 декабря 2016 22.30: в Дамаске ССА ранили 9 человек, в Хомсе идут бои между ИГ и САА

22:30

Коалиция США нанесла авиаудар по мирным жителям в Ираке

22:26

Медведева попросили поддержать санацию банка «Пересвет»

22:19

Власти США высылают 35 российских дипломатов

22:16

Савченко считает, что блокада ДНР и ЛНР закончится трагедией

22:12

Хор из 20 тысяч сербских болельщиков исполнил песню в память об ансамбле Александрова

22:05

Рогозин раскрыл секрет вороны, укравшей у эстонца паспорт на границе с Россией

22:01

Боевики «Джебхат ан-Нусры» обстреляли три квартала в Алеппо

21:57
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2016 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Обама назвал новые антироссийские санкции «необходимым и адекватным ответом»
Читать
Закрыть