Власти США закрывают два диппредставительства России

Вашингтон, 29 декабря. Два дипломатических представительства России в США будут закрыты, сообщают американские СМИ. По их данным, Белый дом обвинил российскую сторону в том, что та, якобы, использовали эти диппредставительства для разведки.

Доступ российским дипломатам к представительствам будет запрещен уже с двенадцати чесов дня в эту пятницу. Речь идет о диппредставительствах в штатах Мэриленд и Нью-Йорк.

Напомним, что ранее также стало известно о том, что американские власти высылают из страны 35 дипломатов РФ.