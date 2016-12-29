Обама назвал новые антироссийские санкции «необходимым и адекватным ответом»

Вашингтон, 29 декабря. Американский президент Барак Обама назвал введенные им новые санкции против России «необходимым и адекватным ответом». Об этом говорится в его заявлении.

Минфин США ввел новые антироссийские санкции связанные с «хакерскими атаками», которые российская сторона якобы осуществляла в отношении американской избирательной системы. В санкционный список попали шесть человек и пять организаций, в том числе ФСБ и ГРУ Генштаба РФ. Кроме того, из США в ближайшие 72 часа будут высланы 35 российских дипломатов.