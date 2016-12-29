Ученые объяснили, почему толстые люди меньше двигаются

Вашингтон, 29 декабря. Причиной низкой физической активности полных людей является гормональная перестройка в работе, а не «лень» или сложности, связанные с избыточным весом. Об этом сообщает статья, опубликованная в журнале «Cell Metabolism».

Авторы исследования провели серию исследований на лабораторных мышах, которые в течении 18 недель получали высококалорийный корм.

Как пишут авторы статьи, высококалорийная пища изменяет структуру мозга, что приводит к уменьшению дофаминовых рецепторов. Это приводит к тому, что организм начинает испытывать меньшую потребность в движении – что, в свою очередь, усугубляет избыток веса.