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Ученые объяснили, почему толстые люди меньше двигаются
Технологии

Ученые объяснили, почему толстые люди меньше двигаются

Сегодня 22:34
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Ученые объяснили, почему толстые люди меньше двигаются

Вашингтон, 29 декабря. Причиной низкой физической активности полных людей является гормональная перестройка в работе, а не «лень» или сложности, связанные с избыточным весом. Об этом сообщает статья, опубликованная в журнале «Cell Metabolism». 

Авторы исследования провели серию исследований на лабораторных мышах, которые в течении 18 недель получали высококалорийный корм.

Как пишут авторы статьи, высококалорийная пища изменяет структуру мозга, что приводит к уменьшению дофаминовых рецепторов. Это приводит к тому, что организм начинает испытывать меньшую потребность в движении – что, в свою очередь, усугубляет избыток веса.

 

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Антон Зарубин
#полнота
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