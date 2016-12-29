США ввели новые антироссийские санкции из-за «кибератак»

Вашингтон, 29 декабря. Президент США Барак Обама подписал указ о введении новых санкций в отношении России. В частности, они коснутся шести человек и пяти организаций. Об этом сообщает Белый дом.

Как уточняет американский Минфин, санкции затронут ФСБ и ГРУ Генштаба РФ. Среди тех, кто оказался в санкционном списке, — Владимир Алексеев, Сергей Гизунов, Евгений Богачев, Игорь Коробов и Игорь Костюков, которые, по данным американской стороны, как раз работают в ГРУ Генштаба РФ. Кроме того, в черный список попал Алексей Белан.

Уточняется, что санкции введены из-за якобы хакерских атак со стороны РФ на американскую избирательную систему.