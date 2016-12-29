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Медведева попросили поддержать санацию банка «Пересвет»
Россия

Медведева попросили поддержать санацию банка «Пересвет»

Сегодня 22:19
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Медведева попросили поддержать санацию банка «Пересвет»

Москва, 29 декабря. Группа «Русгидро» обратилась к премьер-министру России Дмитрию Медведеву с просьбой поддержать санацию банка «Пересвет». Об этом сообщает первый заместитель директора «Русгидро» Владимир Маркин.

Как рассказал Маркин, «Русгидро» обратилась к Медведеву с просьбой оказать поддержку о санации банка. Он выразил надежду, что Банк России и акционеры «Персевета» смогут совместно решить возникшие у банка проблемы.

Напомним, что с 21 октября в банке «Пересвет» действует временная администрация, назначенная Банком России на полгода. Самым крупным акционером банка является «Финансово-хозяйственное управление Русской  православной церкви».

 

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Антон Зарубин
#медведев #пересвет
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