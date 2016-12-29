Медведева попросили поддержать санацию банка «Пересвет»

Москва, 29 декабря. Группа «Русгидро» обратилась к премьер-министру России Дмитрию Медведеву с просьбой поддержать санацию банка «Пересвет». Об этом сообщает первый заместитель директора «Русгидро» Владимир Маркин.

Как рассказал Маркин, «Русгидро» обратилась к Медведеву с просьбой оказать поддержку о санации банка. Он выразил надежду, что Банк России и акционеры «Персевета» смогут совместно решить возникшие у банка проблемы.

Напомним, что с 21 октября в банке «Пересвет» действует временная администрация, назначенная Банком России на полгода. Самым крупным акционером банка является «Финансово-хозяйственное управление Русской православной церкви».