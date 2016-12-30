Новости США: Обама планирует наказать Россию, Трамп создаст новые рабочие места

Новости США, 29 декабря. США готовят санкции против России за якобы вмешательство в выборы. Обама создал два новых памятных места в Юте и Неваде. Трамп пообещал в ближайшее время создать восемь тысяч рабочих мест.

Обама против России

Администрация президента США Барака Обамы намерена инициировать принятие законопроекта, который позволит ввести санкции против лиц, причастных к хакерским атакам на избирательную систему страны, сообщает Washington Post. По данным издания, администрация президента завершает работу над ответными мерами против России. Они будут нацелены на то, чтобы «наказать Россию за вмешательство в выборы президента».

Отмечается, что законопроект о введении таких санкций может быть принят уже на этой неделе. Главная сложность состоит в том, что текущее законодательство о санкциях не позволяет Белому дому вводить какие-либо меры против лиц, виновных в кибератаках именно на избирательную систему. Для того чтобы санкции были приняты, необходимо законодательно приравнять систему выборов к «критически важной государственной системе» США. Соответствующие поправки уже проходят обсуждение, отмечает издание.

Также отмечалось, что ФБР поддержало ЦРУ в вопросе «вмешательства» России в выборы президента США. Об этом стало известно из письма, разосланного сотрудникам ЦРУ от имени директора управления Джона Бреннана.

В Юте и Неваде построят новые памятники

Президент США Барак Обама определил два новых национальных памятника на объектах в штате Юта и Невада, которые стали спорным моментом в вопросах использования государственных земель на западе США. В последние дни Обама делает необходимые шаги для защиты экологически чувствительных районов.

Национальный памятник Медвежьи Уши в штате Юта охватывает 1,35 миллионов акров. Эти земли, на которых находятся святые места индейских племен, и охраняемые территории дикой природы являются домом для 100 тысяч археологических памятников, включая древние скальные жилища.



В Неваде больше 300 тысяч акров земли отвели под памятник Золотой Бьютт. Именно в этих местах владелец ранчо Клайвен Банди вел вооруженное противостояние с правительственными агентами за защиту экологически уязвимых мест. В этой местности также расположены находки скальной живописи, редкие окаменелости и несколько залежей, где остаются кости динозавров.



Признание этих земель особыми вызвало большой протест среди республиканцев и сельских жителей, которые не хотят дополнительного федерального контроля. Генеральный прокурор Юты собирается обратиться в суд, чтобы добиться отмены решения президента США.

Трамп создаст восемь тысяч рабочих мест

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время намерен обеспечить до восьми тысяч рабочих мест. Телекоммуникационная компания Sprint намерена до конца текущего финансового года подготовить порядка пяти тысяч вакансий в сфере продаж и обслуживания клиентов.

Еще одна американская фирма OneWeb планирует открыть во Флориде подразделение, по производству бюджетных космических спутников. Это позволит создать еще три тысячи рабочих мест.

«Я поговорил с руководителями Sprint, и они пообещали перенести пять тысяч рабочих мест в США из других стран. Есть еще новая компания OneWeb, которая собирается нанять три тысячи человек. Все это будет очень интересно», — цитирует заявление Трампа.

Напомним, ранее миллиардер приветствовал решение компании Carrier сохранить около тысячи рабочих мест в штате Индиана.