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Коалиция США нанесла авиаудар по мирным жителям в Ираке
Новости Сирии

Коалиция США нанесла авиаудар по мирным жителям в Ираке

Сегодня 22:26
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Коалиция США нанесла авиаудар по мирным жителям в Ираке

Вашингтон, 29 декабря. Коалиция под руководством США нанесла авиаудар по парковке гражданского больничного комплекса в иракском Мосуле. Об этом говорится в сообщении, которое распространило Центральное командование ВС США.

В ведомстве пояснили, что 29 декабря в ходе операции в Мосуле был нанесен авиаудар по транспортному средству, в котором предположительно находились боевики запрещенной в России террористической группировки ИГИЛ, однако позднее выяснилось, что в момент авиаудара автомобиль с террористами находился в непосредственной близости к гражданскому госпиталю.

«Был нанесен авиаудар в месте, которое впоследствии оказалось парковкой больничного комплекса. В результате, возможно, были пострадавшие среди гражданских лиц», — говорится в сообщении.

Ранее телеканал Sky News Arabia сообщал об авиаударе коалиции США в сирийской провинции Дейр эз-Зор, в результате которого погибли 22 мирных жителя.

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Кирилл Иванов
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