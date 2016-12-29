Хор из 20 тысяч сербских болельщиков исполнил песню в память об ансамбле Александрова

Москва, 29 декабря. Фанаты сербского баскетбольного клуба «Црвена Звезда» перед матчем с московским ЦСКА исполнили песню в память об артистах ансамбля имени Александрова, погибших во время авиакатастрофы Ту-154 над Черным морем.

Также перед матчем болельщики развернули баннер с надписью «Пусть песню этого двадцатитысячного хора услышат на небе!».

Напомним, что самолет Ту-154, на борту которого находились участники музыкального ансамбля, врачи, журналисты и военные, направлялся в Сирию из Адлера. Жертвами катастрофы стали 92 человека. Фрагменты самолета были обнаружены примерно в полутора километрах от побережья Сочи.