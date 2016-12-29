Савченко считает, что блокада ДНР и ЛНР закончится трагедией

Киев, 29 декабря. Продовольственная блокада неподконтрольных территорий Донбасса может трагически закончиться для ее организаторов. Об этом заявила депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко.

«Блокада будет с оружием. Если бы я шла туда с оружием и гуляла по ночам неосторожно, то меня бы пристрелили... Поэтому, если будут блокировать с оружием, это может обернуться тем, что может быть недоразумение, которое может закончиться летально», — заявила Савченко.

Она добавила, что перед началом блокады было бы логично поговорить хотя бы с командирами подразделений ВСУ, которые дислоцируются на линии прикосновения в Донбассе.

Стоит напомнить, что ранее депутат Верховной рады Украины и бывший командир добровольческого батальона «Донбасс» Семен Семенченко объявил о начале торговой блокады Донбасса.