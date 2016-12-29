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Савченко считает, что блокада ДНР и ЛНР закончится трагедией
Украина

Савченко считает, что блокада ДНР и ЛНР закончится трагедией

Сегодня 22:12
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Савченко заявила, что блокада Донбасса может закончиться трагедией

Киев, 29 декабря. Продовольственная блокада неподконтрольных территорий Донбасса может трагически закончиться для ее организаторов. Об этом заявила депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко.

«Блокада будет с оружием. Если бы я шла туда с оружием и гуляла по ночам неосторожно, то меня бы пристрелили... Поэтому, если будут блокировать с оружием, это может обернуться тем, что может быть недоразумение, которое может закончиться летально», — заявила Савченко.

Она добавила, что перед началом блокады было бы логично поговорить хотя бы с командирами подразделений ВСУ, которые дислоцируются на линии прикосновения в Донбассе.

Стоит напомнить, что ранее депутат Верховной рады Украины и бывший командир добровольческого батальона «Донбасс» Семен Семенченко объявил о начале торговой блокады Донбасса.

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Кирилл Иванов
#надежда савченко
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