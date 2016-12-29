Путин подписал закон об ответственности глав регионов за мобилизацию

Москва, 29 декабря. Призывные комиссии по мобилизации в регионах будут возглавляться лично губернаторами и главами регионов. Соответствующий закон был подписан российским президентом Владимиром Путиным.

Как сообщает официальный сайт Кремля, правительство внесло поправки в действующий закон о мобилизации от 1997 года. Согласно ему, граждане, уволенные в запас, призываются на военную службу при переводе воинских частей, к которым они приписаны, на организацию и состав военного времени.

Председателем призывной комиссии является высшее должностное лицо региона. Кроме того, теперь региональное руководство несет личную ответственность за «исполнение обязанностей в области мобилизации».