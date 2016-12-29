Летчики ЮВО провели более 30 масштабных учений за год

Москва, 29 декабря. За минувший год летчики авиационного полка Южного военного округа (ЮВО) провели более 30 масштабных учений. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«В общей сложности с начала текущего года каждый военный летчик авиационного полка совершил не менее 150 учебно-боевых вылетов, проведя в воздухе свыше 100 часов», — говорится в сообщении.

При этом более 40 часов практических занятий выполнялись в сложных метеорологических условиях, а также в ночное время. В ходе учений пилоты отрабатывали уничтожение складов, живой силы, объектов, баз и схронов с оружием и боеприпасами условных незаконных вооруженных формирований.

Все учебные маневры проходили на территории Северного Кавказа, Ростовской, Волгоградской областей, а также Краснодарского и Ставропольского краев.