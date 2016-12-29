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Рогозин раскрыл секрет вороны, укравшей у эстонца паспорт на границе с Россией
Политика

Рогозин раскрыл секрет вороны, укравшей у эстонца паспорт на границе с Россией

Сегодня 22:01
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Рогозин раскрыл секрет вороны, укравшей у эстонца паспорт на границе с Россией

Санкт-Петербург, 29 декабря. Вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина развеселила новость о вороне, укравшей паспорт у гражданина Эстонии, пересекавшего границу Эстонии и России на КПП в Ленобласти.

«Испытания новейшего российского дрона прошли успешно», — пошутил Рогозин в микроблоге Twitter.

Пролетавшая мимо ворона выхватила паспорт из рук гражданина Эстонии, когда тот пересекал госнграницу и оформлял документы на пункте пропуска в Ленинградской области. Об инциденте сообщила пресс-служба Северо-Западного таможенного управления (СЗТУ). Гражданин Эстонии собирался покинуть Россию и отправиться домой на автомобиле.

«Гражданин вытащил паспорт, как вдруг подлетела ворона. Бесцеремонная птица выхватила документ и резко взмыла вверх. Все произошло так быстро, что никто даже опомниться не успел», — отмечалось в сообщении.

Документы пришлось восстанавливать, а украденный вороной паспорт позже был найден, но он был непригоден для использования, так как птица вырвала из него один лист.

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Таисия Григорьева
#дмитрий рогозин
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