Боевики «Джебхат ан-Нусры» обстреляли три квартала в Алеппо

Дамаск (Сирия), 29 декабря. Сирийские боевики обстреляли три квартала в западной части Алеппо. Об этом в четверг журналистам сообщили представители городского ополчения.

Речь идет о кварталах Хамдания, Аз-Захра и Новый Алеппо. Согласно предварительной информации, обстрелы вели террористы из запрещенной в РФ группировки «Джебхат ан-Нусра».

В результате инцидента погиб один мирный житель. Еще 10 пострадавших получили ранения и травмы.

Напомним, ранее президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад назвал освобождение Алеппо основой для дальнейшего диалога, направленного на урегулирования регионального конфликта.

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