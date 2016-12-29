FAN-TV Лента новостей
Боевики «Джебхат ан-Нусры» обстреляли три квартала в Алеппо
Весь мир

Боевики «Джебхат ан-Нусры» обстреляли три квартала в Алеппо

Сегодня 21:57
86

Боевики из «Джебхат ан-Нусры» обстрелли три квартала в Алеппо

Дамаск (Сирия), 29 декабря. Сирийские боевики обстреляли три квартала в западной части Алеппо. Об этом в четверг журналистам сообщили представители городского ополчения.

Речь идет о кварталах Хамдания, Аз-Захра и Новый Алеппо. Согласно предварительной информации, обстрелы вели террористы из запрещенной в РФ группировки «Джебхат ан-Нусра».

В результате инцидента погиб один мирный житель. Еще 10 пострадавших получили ранения и травмы.

Напомним, ранее президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад назвал освобождение Алеппо основой для дальнейшего диалога, направленного на урегулирования регионального конфликта.

Читайте по теме: Сирия сегодня: обстрел посольства РФ в Дамаске, Эрдоган обещает бороться с ИГИЛ

комментарии
Василий Съедин
Должна ли Россия помогать правительству Башара Асада?
Проголосовать
Все опросы
Новости партнеров
Эксклюзив

Сирия новости 29 декабря 2016 22.30: в Дамаске ССА ранили 9 человек, в Хомсе идут бои между ИГ и САА

Сегодня 22:30
20

Сирия сегодня: обстрел посольства РФ в Дамаске, Эрдоган обещает бороться с ИГИЛ

Сегодня 20:49
113

Новости Новороссии: ВСУ передали ДНР и ЛНР 15 пленных, шабаш украинских СМИ

Сегодня 20:32
451

Сирия: «Армия ислама» нанесла удар по школе в Дамаске

Сегодня 19:56
134

Шойгу принял верное решение: в Совфеде прокомментировали перемирие в Сирии

Сегодня 19:41
151
Показать еще
Новости по теме

Сирия сегодня: обстрел посольства РФ в Дамаске, Эрдоган обещает бороться с ИГИЛ

20:49

Жители Алеппо рассказали, как боевики продают детей и женщин на органы

19:44

Шойгу принял верное решение: в Совфеде прокомментировали перемирие в Сирии

19:41

Десятки тысяч сирийцев возвращаются в Восточный Алеппо после разминирования и ухода боевиков

17:02

Летим домой: как ВКС РФ провели в Сирии успешную антитеррористическую операцию

16:27
Перейти в раздел
Прямая трансляция

По Дворцовой ходят великаны, киногерои и красотки стюардессы: световое шоу в Питере. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Власти США закрывают два диппредставительства России

22:41

Обама назвал новые антироссийские санкции «необходимым и адекватным ответом»

22:39

Ученые объяснили, почему толстые люди меньше двигаются

22:34

США ввели новые антироссийские санкции из-за «кибератак»

22:31

Сирия новости 29 декабря 2016 22.30: в Дамаске ССА ранили 9 человек, в Хомсе идут бои между ИГ и САА

22:30

Коалиция США нанесла авиаудар по мирным жителям в Ираке

22:26

Медведева попросили поддержать санацию банка «Пересвет»

22:19

Власти США высылают 35 российских дипломатов

22:16

Савченко считает, что блокада ДНР и ЛНР закончится трагедией

22:12

Хор из 20 тысяч сербских болельщиков исполнил песню в память об ансамбле Александрова

22:05

Рогозин раскрыл секрет вороны, укравшей у эстонца паспорт на границе с Россией

22:01

Боевики «Джебхат ан-Нусры» обстреляли три квартала в Алеппо

21:57
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2016 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Власти США закрывают два диппредставительства России
Читать
Закрыть