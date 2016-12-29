Трамп озвучил два главных принципа своей политики

Вашингтон, 29 декабря. Избранный президент США Дональд Трамп назвал два главных принципа своей политики. Он и его администрация собираются покупать американские товары и нанимать на работу граждан США.

Как заявил Трамп, эти правилам будет следовать как он, так и его администрация. Эти принципы Трамп озвучивал и ранее, например, во время свое заявления на прошлой неделе, в ходе которого он объявил о планах создать Национальный совет по торговле.

Как объяснил избранный президент, задачей этого совета станет проведение политики, предусматривающей приобретение в первую очередь американских товаров, а также борьбу с безработицей среди американцев.