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Вдова Пиночета экстренно госпитализирована в Чили
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Вдова Пиночета экстренно госпитализирована в Чили

Сегодня 21:43
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Вдова Пиночета экстренно госпитализирована в Чили

Буэнос-Айрес, 29 декабря. Вдова диктатора Аугусто Пиночета Лусия Ириарт была экстренно госпитализирована в Военный госпиталь в Сантьяго. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу медицинского учреждения.

«Госпожа Ириарт будет находиться в Военном госпитале Сантьяго до улучшения состояния ее здоровья», — говорится в сообщении.

По данным СМИ, вдова диктатора была госпитализирована из-за проблем с дыханием, однако точный диагноз в настоящее время неизвестен. Стоит также отметить, что ранее Лусия Ириарт была допрошена в качестве подозреваемой по делу о махинациях и хищении бюджетных средств.

Аугусто Пиночет пришел к власти в Чили в результате военного переворота 1973 года, свергнувшего при поддержке правительства США социалистическое правительство президента Сальвадора Альенде.

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Кирилл Иванов
#лусия ириарт
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