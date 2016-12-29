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Сирия новости 29 декабря 2016 22.30: в Дамаске ССА ранили 9 человек, в Хомсе идут бои между ИГ и САА
Новости Сирии

Сирия новости 29 декабря 2016 22.30: в Дамаске ССА ранили 9 человек, в Хомсе идут бои между ИГ и САА

Сегодня 22:30
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Сирия новости 29 декабря 2016 22.30: в Дамаске ССА ранили 9 человек, в Хомсе идут бои между ИГ и САА

Сирия, 29 декабря. В Дамаске боевики обстреляли комплекс школ в провинции Дамаск. В восточной части Хомса продолжаются столкновения между сирийской армией и террористами ИГ*. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Провинция Дамаск

В окрестностях населенного пункта Мидаани продолжаются столкновения между Сирийской арабской армии (САА) и боевиками-оппозиционерами.

В Дамаске боевики запрещенной в РФ террористической организации «Джейш Аль-Ислам» выпустили несколько снарядов из ракетных установок по комплексу школ в районе Аль-Таджхиз. По уточненным данным входе обстрела были ранены 9 человек.

Сирия: карта провинции Дамаск

 Провинция Алеппо

ВВС Сирии нанесли серию авиаударов по опорных пунктов боевиков Свободной сирийской армия (ССА), расположенным в окрестностях деревни Ум аль-Карамил в пригороде Алеппо. Информация об итогах воздушной операции пока уточняется.

Провинция Хомс

Продолжаются столкновения между сирийской армией и террористами ИГ недалеко от деревни Шариф, расположенной к западу от аэропорта Т-4 в восточном пригороде Хомса. В результате ожесточенных боев были ликвидированы несколько исламистов.

Продолжаются столкновения между сирийской армией и террористами ИГ недалеко от деревни Шариф

Провинция Даръа

Правительственные войска развернули масштабную наступательную операцию на опорные пункты боевиков «Джейш аль-Муаатаза». В ходе наступления были уничтожены несколько полевых командиров исламистов в районе города Тафас.

Солдаты САА сбили беспилотный летательный аппарат в районе Даръа аль-Баляд. Военные источники сообщают, что беспилотник принадлежал террористам «Джабхат Фатах аш-Шам»***.

Провинция Ракка

ВВС Сирии нанесли несколько авиаударов по позициям террористов ИГ в пригороде Табка в провинции Ракка. В результате воздушной операции был уничтожен конвой исламистов в количестве трех машин, направлявшихся по шоссе из города Ракка в Алеппо.

ВВС Сирии нанесли несколько авиаударов по позициям террористов ИГ в пригороде Табка в провинции Ракка

Провинция Хама

Боевики ССА обстреляли деревню Рабиа в западном пригороде Хамы. Данные о жертвах среди мирного населения пока не поступали.

Провинция Эс-Сувейда

Сирийская армия нанесла удар из ракетных установок по позициям радикалов ССА, укрепившихся в окрестностях деревни Таль аль-Мансеб в восточном пригороде Эс-Сувейды. В результате атаки были уничтожены несколько исламистов.

Провинция Кунейтра

Артиллерийские подразделения сирийской армии обстреляли один из ключевых пунктов управления боевиков, расположенный в окрестностях деревни Жбата аль-Хашаб в пригороде Кунейтры.

Ирак

Иракская армия освободила две деревни Аль-Сада и Тауиля, расположенные севернее от города Мосул. Также был ликвидирован командир боевиков «Исламского государства», ответственный за контроль над северной областью Мосула. Также силами 16 Дивизии иракской армии на севере Мосула в аль-Хадбаабыли нейтрализованы 70 радикалов и уничтожены шесть шахидмобилей.

ВВС антитеррористической международной коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами Америки, нанесли авиаудар по позициям террористов ИГ а востоке города Мосул. В результате воздушной операции были ликвидированы 12 исламистов.

Список упомянутых в тексте организаций

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Алексей Громов
#сша #сирия #алеппо
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