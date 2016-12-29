Один из командиров ИГИЛ уничтожен под Мосулом

Багдад, 29 декабря. В результате авиаудара международной коалиции, возглавляемой США, был уничтожен один из полевых командиров террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).

Как сообщают иракские военные, коалиции удалось уничтожить террориста Абу Хузейфа. Он был ликвидирован во время авиаудара по левому берегу реки Тигр в Мосуле.

Также сообщалось, что иракский спецназ приступил ко второй фазе наступления на укрепления ИГИЛ в Мосуле.

Операция по освобождению Мосула от боевиков ИГ идет с 17 октября.