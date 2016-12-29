Ученые рассказали, когда на самом деле наступит 2017 год

Москва, 29 декабря. Специалисты по синхронизации времени заявили, что 2016 год продлится на одну секунду дольше запланированного. Данное решение связано с необходимостью компенсировать небольшие временные огрехи, связанные с хаотичным вращением небесных тел в Солнечной системе.

Порой хочется продлить уходящий миг жизни, но это невозможно. Однако Новый год — это время чудес. 2016 год останется с нами на одну секунду дольше.

Дополнительная секунда уже не раз использовалась учеными как способ оставить время привычным для жителей Земли. Без этого уже без сотню лет будет наблюдаться существенный дисбаланс светового дня, а одна вовремя введенная дополнительная секунда поможет сохранить равновесие.