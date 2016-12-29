Асад подтвердил Путину готовность Дамаска соблюдать прекращение огня в Сирии

Москва, 29 декабря. Главными темами телефонного разговора российского президента Владимира Путина и его сирийского коллеги Башара Асада стали договоренности о прекращении огня в Сирии, а также переход к политическому процессу. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Как сообщается, оба лидера высоко отозвались о достигнутых при посредничестве России и Турции соглашений о режиме прекращения огня. По данным пресс-службы, Башар Асад подтвердил, что готов их соблюдать.

Кроме того, оба президента согласились, что начало переговоров по сирийскому урегулированию в Астане станет важным шагом на пути «окончательного разрешения кризиса».