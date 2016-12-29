Дамаск поддерживает перемирие, так как РФ выступает его гарантом

Дамаск, 29 декабря. Дамаск поддерживает перемирие, потому что его гарантом выступает Россия. Об этом заявил министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем.

Он пояснил, что Россия является партнером Сирии и оказывает неоценимую помощь в борьбе с терроризмом, а нынешнее перемирие, в котором Москва выступает гарантом, дает реальный шанс перейти в политическую плоскость урегулирования конфликта. Министр также отметил, что к режиму прекращения огня присоединились семь вооруженных группировок.

Так считает Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что прекращение огня в Сирии является исторической возможностью прекратить многолетний конфликт.