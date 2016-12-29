Гендиректор Apple рассказал об ошеломительном успехе наушников AirPods

Вашингтон, 29 декабря. Генеральный директор Apple Тим Кук крайне доволен текущими продажами беспроводных наушников AirPods. Об этом предприниматель заявил в ходе своего визита на Нью-Йоркскую фондовую биржу.

«Это ошеломительный успех. Мы изготавливаем их так быстро, как только можем», — отметил глава американской корпорации.

Напомним, ранее стало известно о том, что компания Nokia приняла решение подать в суд на Apple, обвинив создателей iPhone в нарушении патентного законодательства.

Читайте по теме: Apple добавит лошадей: компания представит три новинки в 2017 году