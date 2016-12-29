Путин отклонил закон о системе госконтроля над учащимися

Москва, 29 декабря. Президент России Владимир Путин отклонил федеральный закон о создании федеральной и региональных информационных систем «Контингент обучающихся», информирует пресс-служба Кремля. В связи с этим глава государства направил письма спикерам Совфеда и Госдумы.

По мнению президента, закон нужно доработать, чтоб был определен перечень конкретных сведений, содержащихся в государственных информационных системах «Контингент обучающихся» субъектов РФ и федеральной информационной системе «Контингент обучающихся». Путин заметил, что не определено, кто будет иметь доступ к таким сведениям, какова в связи с этим будет их ответственность.

Глава государства принял во внимание возникшую общественную озабоченность, Владимир Путин убежден, что во имя интересов детей и их родителей данный закон необходимо доработать.