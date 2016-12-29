Госдеп США прокомментировал договоренность о перемирии в Сирии

Вашингтон, 29 декабря. В Госдепартаменте США расценили достигнутую в Сирии договоренность о перемирии как позитивное событие. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в Госдепе.

США надеются, что достигнутое при активном содействии России и Турции перемирие будет соблюдаться всеми сторонами конфликта в Сирии.

Напомним, сегодня президент РФ Владимир Путин сообщил, что в Сирии подписаны три ключевых документа: о прекращении огня, о мерах по его контролю и о переходе к мирным переговорам. Режим прекращения огня вступит в силу 30 декабря в 00.00.