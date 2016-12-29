Путин подписал закон, регулирующий применение физической силы к заключенным

Москва, 29 декабря. Президент России Владимир Путин подписал закон, который регламентирует применение физической силы, спецсредств и огнестрельного оружия сотрудниками ФСИН к заключенным. Об этом сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на официальный портал правовой информации.

Согласно тексту закона, сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний вправе применять физическую силу, спецсредства и оружие на территории учреждений, исполняющих наказания, следственных изоляторов, где установлены режимные требования.

Также согласно документу, сотрудники ФСИН должны проходить проверку на профпригодность, связанную с применением физической силы, а превышение полномочий при применении силы влечет за собой уголовную ответственность.