СНБО утвердил проект развития ВСУ до 2020 года

Киев, 29 декабря. Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины в четверг одобрил проект госпрограммы по развитию ВCУ на период до 2020 года. Об этом проинформировал официальный представитель ведомства.

Члены СНБО также поддержали предложения министерства обороны Украины, посвященные внесению изменений в военно-административное деление территории страны.

Напомним, ранее стало известно о том, что Киев может разрешить контролируемому президентом Украины Петром Порошенко заводу «Ленинская кузница» импортировать и экспортировать вооружение.

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