Пять школьников получили травмы на эскалаторе в торговом центре в Ставрополе

Ставрополь, 29 декабря. Сотрудники СУСК РФ по Ставрополью возбудили уголовное дело по факту травмирования пятерых школьников в торговом центре «Европейский». Ребята отправились туда на просмотр фильма со своим педагогом.

Однако школьники начали шалить на эскалаторе, педагог за ними не уследила, школьники упали. Как сообщили в СУСК РФ по региону, возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».

Дети получили травмы и телесные повреждения различной степени тяжести. Сейчас ребята госпитализированы, им оказывают помощь.