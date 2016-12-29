Порошенко заявил об угрозе терактов на объектах критической инфраструктуры

Киев, 29 декабря. Вероятность терактов и диверсий на объектах критической инфраструктуры существует. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко на заседании СНБО.

«На сегодня вполне вероятными остаются террористические акты и диверсии на объектах критической инфраструктуры», — цитирует Порошенко пресс-служба администрации президента Украины.

Он подчеркнул важность межведомственной координации и обмена опытом в данной сфере со странами-партнерами и заявил, что СБУ умеет предупреждать террористические угрозы.

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