Порошенко обвинил Россию в «кибервойне» против Украины

Киев, 29 декабря. Президент Украины Петр Порошенко заявил о шести тысячах кибератак на украинские ведомства за два месяца.

«Всего в течение последних двух месяцев на объектах пяти ведомств и тридцати одного государственного информационного ресурса обнаружено около шести с половиной тысяч спланированных кибератак», — отметил Порошенко.

Он добавил, что в результате такой атаки была выведена из строя сеть Государственной казначейской службы и Министерства финансов Украины, что привело к нарушению казначейского обслуживания распорядителей и получателей бюджетных средств.

Также Порошенко сообщил, что кибератакам подвергаются не только министерства и ведомства, но и государственные предприятия, напомнив, недавнюю атаку на сайт «Укрзализныци». Он добавил, что проведенное расследование указывает на причастность к кибератакам спецслужб России.