МИД РФ указал Керри на просчеты в плане США по ближневосточному урегулированию

Москва, 29 декабря. Привнесение внутриполитической борьбы США в ближневосточную повестку дня явно не поможет урегулированию палестино-израильского конфликта, заявили в МИД РФ в ответ на пространное выступление госсекретаря США Джона Керри по ближневосточному урегулированию.

В российском внешнеполитическом ведомстве заметили, что в США не первый раз берут верх узкопартийные интересы.

«Очевидно, что привнесение в ближневосточную повестку дня внутриамериканской политической борьбы едва ли может способствовать реализации благородной цели достижения всеобъемлющего палестино-израильского урегулирования. Прямо противоположная реакция самих сторон конфликта на выступление Госсекретаря США — наглядное тому подтверждение», — говорится в официальном заявлении.

Керри в среду заявил, что у власти в Израиле находится самая правая коалиция в истории страны, чью повестку диктуют наиболее крайние элементы. Госсекретарь США нарисовал картину масштабной поселенческой колонизации Западного берега реки Иордан и Восточного Иерусалима. По плану Керри, именно так нужно создавать сильное и независимое палестинское государство.

«Вместе с тем, как мы не раз заявляли, главное — это не повторение известных принципов палестино-израильского урегулирования, пусть даже и самых справедливых, а конкретная работа по их реализации», — отмечается в сообщении МИД РФ.