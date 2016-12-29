Хитрая ворона оставила эстонца без паспорта на границе с РФ

Ленинградская область, 29 декабря. Ворона украла паспорт у гражданина Эстонии, который планировал пересечь российско-эстонскую границу через КПП в Ивангороде. Об этом в четверг сообщили официальные представители Северо-Западного таможенного управления.

Согласно предварительной информации, эстонец собирался покинуть территорию РФ. Как отметили пограничники, инцидент произошел настолько быстро, что хитрая птица смогла скрыться с паспортом.

Однако пострадавший быстро восстановил документы и вернулся в Эстонию.

«Через пару дней и паспорт нашелся. Ворона бросила его недалеко от пешеходного пункта пропуска», — отметили в пресс-службе ведомства.

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