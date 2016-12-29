Эрдоган назвал историческим перемирие в Сирии

Анкара, 29 декабря. Прекращение огня в Сирии является исторической возможностью прекратить многолетний конфликт. Так считает президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Перемирие в Сирии вступит в силу с полуночи 30 декабря. Ранее Эрдоган обсудил достижение соглашения о прекращении огня с президентом РФ Владимиром Путиным. Стороны выразили готовность продолжать взаимодействие по борьбе с терроризмом.

Новое перемирие в стране поприветствовали и спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура. Он выразил надежду, что оно станет основой для полноценного прекращения боевых действий.