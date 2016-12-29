Сирия сегодня: обстрел посольства РФ в Дамаске, Эрдоган обещает бороться с ИГИЛ

Сирия, 29 декабря. Оппозиция назвала противников перемирия в САР фашистами, Эрдоган рад перемирию и готов бороться с ИГ, боевики вновь обстреляли российское диппредставительство в Сирии. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Перемирию быть

Один из лидеров оппозиционной сирийской группы «Фронт освобождения и перемен» Фатех Джамус заявил, что те, кто против перемирия в САР, — фашисты.

По его словам, любые усилия, «даже ради частичного прекращения боевых действий, очень важны для сирийского народа по разным причинам». Он также отметил, что у России и Турции могут возникнуть сложности в процессе переговоров, поскольку «среди вооруженных бандформирований нет умеренных оппозиционеров» и обеспечить полное прекращение огня пока есть противники перемирия будет сложно.

Обещания Эрдогана

Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что приветствует режим прекращения боевых действий в Сирии. Он отметил, что его страна продолжит бороться с боевиками «Исламского государства» (ИГ, ИГИЛ, арабское — ДАИШ — террористическая организация запрещена Верховным судом РФ) и другими террористическими альянсами.

Напомним, что ранее президент России Владимир Путин сообщил о достижении договоренностей по прекращению боевых действий в Сирийской Арабской Республике и готовности сторон сесть за стол переговоров. Были подписаны три документа: первый — между правительством Сирии и вооруженной оппозицией о прекращении огня, второй документ обозначил комплекс мер по контролю за режимом тишины, третий — заявление о готовности к началу мирных переговоров. Перемирие должно начаться 00.00 30 декабря.

Атака на посольство РФ

Боевики снова обстреляли территорию посольства России в Дамаске, сообщает МИД РФ. Мина была выпущена из контролируемого вооруженными группировками пригорода Дамаска. Это далеко не первая атака на российское диппредставительство в Сирии.

Боевики обстреляли российскую дипмиссию накануне днем: в 13.00 и 13.19 по московскому времени. Одна из мин упала во двор комплекса административных зданий, а вторая — недалеко от территории посольства. К счастью, разрыв снарядов не произошел, и для разминирования территории были экстренно вызваны саперы.