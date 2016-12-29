FAN-TV Лента новостей
Сирия сегодня: обстрел посольства РФ в Дамаске, Эрдоган обещает бороться с ИГИЛ
Новости Сирии

Сирия сегодня: обстрел посольства РФ в Дамаске, Эрдоган обещает бороться с ИГИЛ

Сегодня 20:49
85

Сирия сегодня: оппозиция хочет мира, борец с ИГИЛ Эрдоган, обстрел посольства РФ в Дамаске

Сирия, 29 декабря. Оппозиция назвала противников перемирия в САР фашистами, Эрдоган рад перемирию и готов бороться с ИГ, боевики вновь обстреляли российское диппредставительство в Сирии. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Перемирию быть

Один из лидеров оппозиционной сирийской группы «Фронт освобождения и перемен» Фатех Джамус заявил, что те, кто против перемирия в САР, — фашисты.

По его словам, любые усилия, «даже ради частичного прекращения боевых действий, очень важны для сирийского народа по разным причинам». Он также отметил, что у России и Турции могут возникнуть сложности в процессе переговоров, поскольку «среди вооруженных бандформирований нет умеренных оппозиционеров» и обеспечить полное прекращение огня пока есть противники перемирия будет сложно.

Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Обещания Эрдогана

Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что приветствует режим прекращения боевых действий в Сирии. Он отметил, что его страна продолжит бороться с боевиками «Исламского государства» (ИГ, ИГИЛ, арабское — ДАИШ — террористическая организация запрещена Верховным судом РФ) и другими террористическими альянсами.

Напомним, что ранее президент России Владимир Путин сообщил о достижении договоренностей по прекращению боевых действий в Сирийской Арабской Республике и готовности сторон сесть за стол переговоров. Были подписаны три документа: первый — между правительством Сирии и вооруженной оппозицией о прекращении огня, второй документ обозначил комплекс мер по контролю за режимом тишины, третий — заявление о готовности к началу мирных переговоров. Перемирие должно начаться 00.00 30 декабря.

Посольство России в Дамаске

Атака на посольство РФ

Боевики снова обстреляли территорию посольства России в Дамаске, сообщает МИД РФ. Мина была выпущена из контролируемого вооруженными группировками пригорода Дамаска. Это далеко не первая атака на российское диппредставительство в Сирии.

Боевики обстреляли российскую дипмиссию накануне днем: в 13.00 и 13.19 по московскому времени. Одна из мин упала во двор комплекса административных зданий, а вторая — недалеко от территории посольства. К счастью, разрыв снарядов не произошел, и для разминирования территории были экстренно вызваны саперы.

комментарии
Алексей Громов
#владимир путин #реджеп тайип эрдоган #фатех джамус
Новости партнеров
Эксклюзив

Сирия сегодня: обстрел посольства РФ в Дамаске, Эрдоган обещает бороться с ИГИЛ

Сегодня 20:49
85

Новости Новороссии: ВСУ передали ДНР и ЛНР 15 пленных, шабаш украинских СМИ

Сегодня 20:32
207

Сирия: «Армия ислама» нанесла удар по школе в Дамаске

Сегодня 19:56
107

Шойгу принял верное решение: в Совфеде прокомментировали перемирие в Сирии

Сегодня 19:41
115

Сирия новости 29 декабря 2016 19.30: ССА открыла огонь по школам Дамаска, похищен лидер курдов в Ракке

Сегодня 19:30
237
Показать еще
Новости по теме

Жители Алеппо рассказали, как боевики продают детей и женщин на органы

19:44

Шойгу принял верное решение: в Совфеде прокомментировали перемирие в Сирии

19:41

Десятки тысяч сирийцев возвращаются в Восточный Алеппо после разминирования и ухода боевиков

17:02

Летим домой: как ВКС РФ провели в Сирии успешную антитеррористическую операцию

16:27

Сирия сегодня: перемирие настало, Дамаск под минометами, откуда оружие в Алеппо

15:44
Перейти в раздел
Прямая трансляция

По Дворцовой ходят великаны, киногерои и красотки стюардессы: световое шоу в Питере. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Госдеп США прокомментировал договоренность о перемирии в Сирии

21:24

Один из командиров ИГИЛ уничтожен под Мосулом

21:24

Дамаск поддерживает перемирие, так как РФ выступает его гарантом

21:21

Пять школьников получили травмы на эскалаторе в торговом центре в Ставрополе

21:20

Путин отклонил закон о системе госконтроля над учащимися

21:12

Асад подтвердил Путину готовность Дамаска соблюдать прекращение огня в Сирии

21:12

СНБО утвердил проект развития ВСУ до 2020 года

21:11

Путин подписал закон, регулирующий применение физической силы к заключенным

20:57

Сирия сегодня: обстрел посольства РФ в Дамаске, Эрдоган обещает бороться с ИГИЛ

20:49

Хитрая ворона оставила эстонца без паспорта на границе с РФ

20:47

МИД РФ указал Керри на просчеты в плане США по ближневосточному урегулированию

20:46

Порошенко обвинил Россию в «кибервойне» против Украины

20:43
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2016 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Госдеп США прокомментировал договоренность о перемирии в Сирии
Читать
Закрыть