Задержанный в Подмосковье признался в убийстве женщины и ее 5-летнего ребенка

Москва, 29 декабря. Подозреваемого в убийстве пятилетнего ребенка и его матери в подмосковном Королеве задержали по горячим следам.

По данным правоохранителей, преступление совершил ранее судимый 34-летний житель Тульской области. В ходе допроса он признался в убийстве. Решается вопрос о заключении мужчины под стражу, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня». Что стало причиной убийства, не сообщается.

Напомним, тела мальчика и его 46-летней матери с признаками насильственной смерти были найдены в ванной комнате в их квартире. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело.