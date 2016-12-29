Главы МИД России и Египта обсудили достигнутое перемирие в Сирии

Москва, 29 декабря. Глава МИД РФ Сергей Лавров провел переговоры с египетским коллегой Самехом Шукри о достижении соглашения между официальным Дамаском и вооруженной оппозицией Сирии о прекращении огня. Об этом информирует пресс-служба МИД России.

«Сергей Лавров проинформировал египетского коллегу о достижении договоренностей между правительством Сирии и вооруженной оппозицией о прекращении огня и переходе к политическому урегулированию сирийского кризиса», — говорится в сообщении министерства.

Министры условились продолжать контакты по различным аспектам ситуации в данном регионе. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что достигнуты договоренности по прекращению огня в Сирии и готовности начать мирные переговоры.