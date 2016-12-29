Украинский депутат отобрал у детей игровую площадку после поражения на выборах

Киев, 29 декабря. Депутат Верховной рады Александр Кодола забрал у избирателей детскую площадку, после проигрыша на выборах в Черниговской области. Об этом сообщает интернет-издание «Честно».

Площадка должна была быть установлена в селе Володькова Девица в Черниговской области, где депутат фракции «Народный фронт» Александр Кодола баллотировался в территориальное самоуправление.

«Этот кадр из партии «Народный фронт» привез качельки, горку, песочницу, а когда узнал, что там с выборами пролетел, погрузил все обратно и увез!» — написал на своей странице в Facebook местный житель Александр Альбинский.

Ранее стало известно об очередном скандале вокруг депутатов Верховной рады Украины. По данным украинских СМИ, народные избранники дважды подрались во время новогоднего корпоратива.