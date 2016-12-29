Медведев усилил инвестиционный ресурс Дальнего Востока

Москва, 29 декабря. Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев в четверг подписал постановление, регулирующее порядок согласования региональных инвестиционных программ с министерством по развитию Дальнего Востока.

Премьер-министр уверен в том, что данная инициатива позволит более эффективно задействовать все имеющиеся ресурсы. Как передает издание «Известия», кабмин также рассчитывает на то, что в феврале 2017 года возрастет число людей, планирующих оформить так называемый «дальневосточный гектар».

Напомним, ранее стало известно о том, Дмитрий Медведев поддержал облегчение визового режима для иностранных граждан на Дальнем Востоке.

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