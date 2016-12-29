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Мина разорвалась у входа в посольство России в Дамаске
Политика

Мина разорвалась у входа в посольство России в Дамаске

Сегодня 20:06
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Мина разорвалась у входа в посольство России в Дамаске

Дамаск, 29 декабря. Мина попала на территорию посольства РФ в Дамаске вечером в четверг. Об этом сообщили в пресс-службе МИД РФ.

По данным ведомства, снаряд был выпущен из контролируемого боевиками пригорода Дамаска. Он упал около входа в консульский отдел. Взрывом был причинен незначительный материальный ущерб. В результате происшествия никто не пострадал.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о недопустимости нападения на российское посольство.

«Очередное нападение на российскую дипломатическую миссию является недопустимым и заслуживает решительного осуждения. Попытки экстремистов сорвать усилия по обеспечению режима прекращения боевых действий на территории САР должны быть пресечены», — подчеркнула Захарова.

комментарии
Катерина Михайлиди
#мария захарова
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