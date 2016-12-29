Миллер рассказал, когда «Газпром» начнет строительство «Турецкого потока»

Москва, 29 декабря. «Газпром» приступит к строительству газопровода «Турецкий поток» в Черном море во второй половине 2017 года. Об этом сообщил глава «Газпрома» Алексей Миллер.

Он пояснил, что недавно было завершено создание технологических мощностей, с помощью которых будет осуществляться подача газа в трубопровод «Турецкий поток».

«Получены разрешения и согласования, и во второй половине 2017 года мы с вами начнём укладку трубы в Чёрном море», — заявил Миллер.

Ранее стало известно, что на реализацию проекта «Турецкий поток» будет потрачено семь миллиардов евро. Газопровод будет включать две трубы мощностью 15,75 млрд кубометров газа каждая.